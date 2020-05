Dit heb je nodig om zelf een ultieme game-kamer te maken

Hier moet je op letten bij de aankoop van een nieuwe vriezer

12 mei We weten het intussen: in de zomer van 2020 gaan we vooral ijsjes eten in eigen tuin (of die van naaste familieleden). Om drukke winkels te vermijden, doen we sowieso al meer een beroep op onze diepvriezer. Waar moet je op letten bij de aankoop en drie populaire exemplaren.