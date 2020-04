Dit bedrijf stuurde NL-alert voor coronavirus: ‘Het is een zwaar wapen’

Meerder­heid ouders minder streng over ‘uurtje extra’ schermtijd tijdens coronacri­sis

31 maart Ouders thuis aan het werk, koters op de bank voor de televisie of met een tablet op schoot. Dat is het beeld in menig huishouden tijdens de coronacrisis; zij het voor vermaak of om huiswerk te maken. Het scherm lijkt soms de ideale babysitter en veel ouders zeggen dat ze in deze tijden wat minder streng zijn als het om de ‘schermtijd’ van hun spruiten gaat. Maar hoeveel tijd zitten de ukkies op dit moment eigenlijk voor een beeldscherm?