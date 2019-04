Deze smartphones dalen dit voorjaar het snelst in prijs

Beste KoopHet is lente. Dat betekent niet dat we naar buiten gaan, maar dat we de nieuwste generatie smartphones in handen hebben. Tijd voor een goed potje vergelijken. Tweakers-redacteuren Arnoud Wokke en Chris Broesder legden bijna alle smartphones van dit moment tegenover elkaar om te bepalen wat nou echt de beste koop is. In dit artikel: de telefoons met de snelst dalende prijzen.

Het zonnetje breekt zo nu en dan door, de winterjas kan af en toe al uit en de eerste planten staan voorzichtig in bloei. Voor ons, redacteuren van Tweakers die smartphones reviewen, is dat echter niet waaraan we zien dat het voorjaar aanbreekt. Wij zien dat aan het uitkomen van een nieuwe generatie smartphones.

Prijsdalers

Heb je weleens iets gekocht wat een dag later veel goedkoper werd? Dat is balen, want dan weet je dat je eigenlijk te veel hebt uitgegeven. Daarom hebben wij voor je uitgezocht welke telefoons in de afgelopen tijd een prijsdaling hebben gehad en nu dus een betere koop zijn.

Asus Zenfone 5Z (499 euro)

Volledig scherm ASUS Zenfone © HWI

Asus heeft een paar weken geleden zelf 100 euro van de prijs van de Zenfone 5Z afgehaald en daarmee is hij in één klap 20 procent goedkoper. Daarvoor krijg je uiteraard wel een smartphone van vorig jaar; hij kwam afgelopen zomer uit. Toen kreeg hij wel een hoog cijfer van ons, mede vanwege de goede accuduur en vlotte software.

Huawei P Smart 2019 (178 euro)

Volledig scherm P Smart © Hardware.Info

Het is eigenlijk gek dat deze telefoon tussen de prijsdalers zit. We kregen hem binnen op de dag dat de vorige prijsvergelijker online kwam; in het diepste geheim, want hij was nog niet aangekondigd. Hij ging in de verkoop voor rond 250 euro, maar kost inmiddels rond 180 euro en voor dat geld heeft deze telefoon veel te bieden.

Oppo RX17 Pro (499 euro)

Volledig scherm Oppo RX17 Pro © Oppo

De RX17 Pro van Oppo is onlangs in prijs gedaald van 599 naar 499 euro en dat lijkt ons logisch; hij heeft een veel mindere chip dan de OnePlus 6T, waar hij trouwens veel op lijkt, en alleen dat al maakte de hogere prijs lastig te verantwoorden. Nu hij 499 euro kost, vinden vermoedelijk meer mensen deze telefoon interessant, al is het maar vanwege de funky kleuren en het mooie oledscherm.

Apple iPhone 8 Plus (699 euro)

Volledig scherm © REUTERS