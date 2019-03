Deze smart-rookmelder gaat tien jaar mee op dezelfde batterijen

Netatmo mag dan niet bij iedereen even bekend zijn, maar de Franse fabrikant timmert al geruime tijd aan de weg met diverse smarthome producten. Zo is er de buitencamera met lamp, luchtkwaliteitmeter en een slimme rookmelder waar je 10 jaar lang niet naar om hoeft te kijken: het Netatmo Smart Smoke Alarm.



Nog niet eens zo lang geleden waren we voor de detectie van brand geheel aangewezen op onze eigen beperkte zintuigen en een eventueel beschikbare hond die bij rook en vuur begon te blaffen. In 1969 landde er niet alleen voor het eerste een mens op de maan, het was tevens het jaar waarin de eerste rookmelder op batterijen werd geïntroduceerd. Inmiddels is het gebruikelijk dat elk huishouden één of meerdere rookmelders aan het plafond heeft hangen die een niet te negeren hard geluid voortbrengen op het moment dat er rook of warmte wordt gedetecteerd.

Burenbrand

De meest voorkomende rookmelder is een optische rookmelder, die werkt op basis van een lichtgevoelige sensor. Als de opgevangen hoeveelheid licht afneemt door de aanwezigheid van rook zal de melder alarm slaan. Dit alarm gaat zoals aangegeven door merg en been, maar beperkt zich in de meeste gevallen evengoed tot de ruimte waar de melder zich bevindt en de aanpalende kamers. Er zijn ook wel melders te koop die gekoppeld kunnen worden en waarmee bijvoorbeeld alle buren in een straat gewaarschuwd kunnen worden als er in een van de aangesloten huizen brand ontstaat. Deze melders worden momenteel nog niet breed toegepast, mede omdat het wat organisatie vraagt en de prijs hoger ligt dan bij losse melders.



Wil je niet op je buren aangewezen zijn en toch beschermd zijn tegen brand - ook als je niet thuis bent - dan is een slimme rookmelder een goed alternatief. Een slimme melder heeft naast zijn primaire taak om rook te detecteren en alarm te slaan tevens de mogelijkheid om via een wifi-verbinding notificaties te sturen naar de telefoon van de bewoner(s). De ontvanger kan vervolgens verdere actie ondernemen, door bijvoorbeeld alsnog de buren te waarschuwen, zelf poolshoogte te nemen of de brandweer te alarmeren.

Volledig scherm Netatmo © Hardware.Info

Netatmo is een van de fabrikanten die een dergelijk slimme rookmelder in zijn assortiment heeft. Het Netatmo Smart Smoke Alarm biedt naast de automatische push-notificaties op je smartphone tevens een batterij die 10 jaar mee moet gaan, waardoor je het jaarlijkse, halsbrekende capriool op een wiebelend keukentrapje om een lege 9V-cel te vervangen achterwege kan laten. Deze handige en mogelijk levensreddende functionaliteit komt wel met een prijskaartje: het Netatmo Smart Smoke alarm vind je voor een gemiddelde prijs van 100 euro.

Conclusie

Het Netatmo Smart Smoke Alarm maakt je huis in meerdere opzichten een stuk brandveiliger. In de eerste plaats is het natuurlijk een reguliere optische rookmelder, die bij het detecteren van rook een duidelijk hoorbaar alarm af laat gaan. Daarnaast heeft het slimme functionaliteit, waarmee het apparaat je waar je ook bent een melding kan geven van waargenomen rook of brand. Bovendien kan het autonoom de staat van de batterij, rookdetectiesensor en wifi-connectie controleren. Extra voordeel is dat de batterij voor de gehele levensduur van de rookmelder (10 jaar) gegarandeerd mee moet gaan, waar reguliere batterijen meestal na een jaar vervangen moeten worden.