Deze nieuwe OnePlus smartphone gaat de strijd aan met de grote jongens

ReviewVan brutale uitdager tot onderdeel van de gevestigde orde. Zo kan je de reis van OnePlus het best beschrijven. Het bedrijf uit China is geen prijsvechter meer, en de nieuwe OnePlus 7 Pro is daar een voorbeeld van. Tweakers bekeek deze high-end smartphone met bijbehorend prijskaartje.

OnePlus heeft, met uitzondering van een korte periode na de release van de X in 2015, altijd slechts één telefoon in het assortiment gehad. Je had alleen dé OnePlus-telefoon en verder geen duurdere, goedkopere of oudere modellen. Ooit deed Apple dat ook, maar inmiddels kun je van de Amerikaanse smartphonemaker ook verschillende telefoons kopen: een XS Max, XS, XR, 8, 8 Plus, 7 en 7 Plus. Nu gaat OnePlus eveneens die kant op. Er komt een rechtstreekse opvolger uit van de OnePlus 6T: de 7, maar daarnaast komt een Pro-versie, die op opvallend veel punten van de 7 verschilt.

Scherm en camera

Het scherm van de 7 Pro is in diverse opzichten bijzonder. De telefoon beschikt over een flexibel oledscherm met een hoge resolutie én een hoge verversingssnelheid. Dit levert een hele soepele kijkervaring op. De verversingssnelheid maakt echter niet voor iedereen uit. We hebben met diverse mensen wat blinde tests gedaan en sommigen bleken goed in staat om het verschil tussen een hoge en lage verversingssnelheid, maar lang niet iedereen.

Volledig scherm De OnePlus 7 Pro © Tweakers

De 7 Pro heeft meerdere camera’s op de achterkant, waardoor verschillende lenzen verschillende functies kunnen vervullen. Die indeling zien we vaker terug, zoals bij de duurdere modellen van Samsung en Huawei. De frontcamera zit verwerkt in de telefoon en kan zich automatisch uitschuiven. Zelf is de frontcamera overigens niet geweldig, maar dat is een bekend gegeven bij vrijwel alle smartphones.

Accuduur, software en vingerafdrukscanner

De 7 Pro beschikt over een prima accu. Toch is de accuduur niet fantastisch. Dit heeft onder meer te maken met het scherm, dat een hogere verversingssnelheid heeft dan andere modellen. Hierdoor scoort de accu op zijn hoogst gemiddeld in onze test. Bij het browsen hield de 7 Pro het iets meer dan 10 uur vol. Dat is een stuk minder dan de concurrenten van Apple, Samsung en Huawei. De laadtijd is gelukkig wel een stuk sneller dan de meeste andere high-end smartphones. Met anderhalf uur laden kan je weer met een volle telefoon op pad.

Qua software zit het bij de OnePlus 7 Pro wel snor. Het besturingssysteem is razendsnel en zit vol nuttige functies. Dat is natuurlijk ook te verwachten. De telefoon bevat de snelste chip van het moment, maar de 7 pro maakt het helemaal waar. Eén nadeel: de nieuwe OnePlus komt met een voorgeïnstalleerde Netflix-app, die niet te verwijderen is. De 7 pro beschikt over de beste optische vingerafdrukscanner tot nu toe. Dat wil echter niet zeggen dat deze technologie nu goed werkt. Het scherm moet aanstaan om de scanner te laten functioneren. Vooral als de telefoon even heeft geslapen, kun je daar moeite mee hebben. Oppakken werkt dan niet altijd en dan moet je een knop gebruiken. Dat vertraagt het gebruik en dat is jammer.

Conclusie