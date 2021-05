Deze Nederlandse uitvinding uit 1978 had Apple kunnen verslaan: ‘Onvoorstelbaar, niemand zag het’

UPDATE Indonesië woest op influen­cers die supermarkt belazerden met coronagrap, duo land uitgezet

1 mei Een invloedrijke youtuber en een vriendin van hem liggen in Indonesië onder vuur, omdat ze in een plaatselijke supermarkt op Bali bewust de coronaregels hebben overtreden, toen ze een grappig bedoelde video maakten. De in de VS woonachtige Josh Paler Lin (3,4 miljoen abonnees op YouTube) en de Russische Leia Se worden als gevolg van de controverse het land uitgezet. Dat bevestigt het ministerie van Justitie in een persconferentie.