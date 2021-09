Deze Nederlandse smartphone kun je zelf makkelijk repareren

Fairphone is een Nederlands bedrijf dat zich richt op het duurzaam en eerlijk produceren van smartphones. Uniek aan het design is dat je de telefoon zelf kunt repareren. Bijna alle onderdelen, van batterij tot scherm, zijn los te koop en makkelijk te monteren. Een soort Ikea-kast als telefoon dus. In 2013 produceerde het bedrijf zijn eerste smartphone, vanmiddag presenteert het de nieuwste versie.

Nieuw in de Fairphone 4

Technologisch verbeterd

Groen plastic

Deze nieuwe telefoon is er in vertrouwd zwart, maar hij is ook in het groen beschikbaar. Daarnaast zijn er achterkantjes te koop van gerecycled plastic. Voor iedereen die van groengrijs houdt is dit goed nieuws, want dat is wel zo’n beetje het kleurenspectrum. De achterkantjes zijn verkrijgbaar in groen, grijs en in groen met spikkeltjes.