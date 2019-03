Deze krachtige laptop heeft een beeldscherm op het touchpad

ReviewWil je een laptop van Asus met rappe componenten aan boord, dan moet je bij de Zenbook Pro-reeks wezen. De Zenbook Pro 14 die we vandaag bekijken is ondanks de extra hardware aan boord maar nauwelijks dikker dan de gewone Zenbook. En het apparaat heeft ook nog een nieuw snufje aan boord...

Een laptop met vlugge hardware hoeft tegenwoordig geen plompe baksteen van een systeem meer te zijn. Dat heeft Asus ook begrepen, want de Zenbook Pro 14 is best een fraaie verschijning. De hele behuizing is van aluminium gemaakt. Met zijn focus op creatieve professionals heeft Asus voorzien in krachtige hardware. Ook het beeldscherm is niet vergeten: dat moet zich onderscheiden door een nauwkeurige kalibratie.

De Zenbook Pro 14 heeft qua design veel weg van de ‘normale’ Zenbook 14 die we onlangs al testten. Dat model was opmerkelijk klein voor een 14 inch notebook, mede door het ‘Ergolift’-scharnier - een deel van de schermrand onder het paneel verdwijnt opengeklapt onder de behuizing en tilt de achterkant van het systeem van tafel, wat een comfortabeler werkhouding zou moeten opleveren.

Uniek

Asus’ productpagina van de Zenbook Pro 14 opent met de constatering dat er ‘nog nooit een laptop is geweest als de Zenbook Pro 14'. Dat is een waarheid als een koe, maar met de touchpad van de Zenbook Pro 14 is wel degelijk iets bijzonders aan de hand. Asus heeft in het oppervlak een schermpje geplaatst. De ‘Screenpad’, zoals Asus de innovatie heeft gedoopt, zou het gemakkelijker maken om zaken gedaan te krijgen. Het lijkt wel een beetje op wat Apple tegenwoordig doet met zijn Macbook Pro-modellen: daarop zit sinds enkele jaren een ‘Touch Bar’, een schermstrook aan de bovenkant van het toetsenbord die de functietoetsen vervangt.

Helemaal uitgekristalliseerd is het concept nog niet, maar we kunnen ons voorstellen dat je het extra schermpje nuttig kunt gebruiken - en zo niet, dan schakel je hem net zo gemakkelijk uit, waarna de Screenpad zich in niets onderscheidt van een normale touchpad.

Compromissen

Compromisloos is de machine echter zeker niet. Zo is de accuduur bij licht gebruik helaas behoorlijk kort - daar hebben meer krachtige dunne laptops last van, maar de Zenbook Pro 14 het meest. Op het vlak van aansluitingen scoort de machine wat ons betreft een onvoldoende. Een usb 2.0-poort is anno 2019 niet meer van deze tijd, zeker niet op een machine die voor een bedrag van 1600 euro over de toonbank gaat. Het beeldscherm is redelijk gekalibreerd, maar we hadden er meer van verwacht - en bovendien brengt de kalibratie op andere vlakken weer compromissen met zich mee. Met name contrast en helderheid van het display vallen nogal laag uit.