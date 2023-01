Deze gegevens verzamelt jouw telefoon over waar je bent

Elke Android- en iOS-smartphone heeft een eigen gps-systeem. Dat systeem gebruikt satellieten om op elk moment te kunnen bepalen waar jij zo ongeveer bent. Als je weleens te maken hebt gehad met een kaarten-app die denkt dat je honderd meter verderop loopt, dan weet je dat die niet altijd even precies is.

Daarom gebruiken moderne smartphones nog veel meer informatie om te achterhalen waar je bent. WiFi-signalen van routers vlakbij, bijvoorbeeld, maar ook informatie uit andere smartphones in de buurt en zendpalen van mobiele netwerken. Google en Apple beloven dat ze deze gegevens totaal anonimiseren, al is dat in de praktijk lastig om te doen.

Zo beperk je wie deze gegevens kan gebruiken

Zowel Android als iOS vraagt je tegenwoordig om toestemming als een app je locatiegegevens wil gebruiken. Je kunt dit helemaal uitzetten.

Op een Android-telefoon doe je dat via het instellingenmenu. Je veegt dan van boven naar beneden en zoekt naar het locatie-tekentje. Druk je daarop, dan zet je locatiediensten uit. Let wel op dat je dan óók niet meer je apparaat via ‘Vind mijn apparaat’ terug kunt vinden als die kwijt is.

Heb je een iPhone of iPad? Dan vind je deze instelling onder 'Privacy’ in het instellingenmenu. Wil je alleen voorkomen dat een bepaalde app gebruikmaakt van je locatie, dan kun je dat hier ook per app aan- of uitzetten. Op Android vind je deze mogelijkheid onder ‘Apps’ en dan ‘Rechten’.

Controleer meteen of Google je locatiegeschiedenis bijhoudt - een lijst van plekken waar je geweest bent. Je vindt deze instelling onder ‘Activiteitsopties’.

Niet de enige manier waarop een smartphone jou vindt

Helaas is dit niet genoeg om te voorkomen dat appmakers en smartphonefabrikanten weten waar je zit. Er zijn namelijk meer manieren waarop je smartphone deze informatie verzamelt. Zo let je smartphone op welke locaties je als ‘Werk’ of 'Thuis’ hebt aangegeven in de app, en op welke zoekopdrachten jij hebt ingevoerd.

Tenslotte heeft je smartphone ook toegang tot je IP-adres. Dit is het 'adres’ van je internetconnectie. Een IP kan niet heel specifiek aangeven waar je bent, maar wel in welk gebied.

Wil je zoveel mogelijk voorkomen dat Google deze informatie gebruikt? Ga dan weer naar 'Activiteitsopties’ in het instellingenmenu. Daar kun je ‘Web- en appactiviteit’ uitzetten. Dat voorkomt dat Google via apps meer informatie over jouw locatie verzamelt. Je kunt ook per app kiezen of die app wel of niet informatie over jou mag verzamelen.

Datzelfde kan ook op een Apple-apparaat. Hier zijn deze instellingen echter allemaal al verzameld onder 'Privacy’ in het instellingenmenu, waar je precies per onderwerp kunt aangeven of apps toegang tot je data mogen krijgen.

Het gaat om meer dan alleen wat Apple en Google weten

Misschien vind je het helemaal niet vervelend dat Apple of Google weet waar je bent. Zo'n lijstje met plekken waar je geweest bent kan best handig zijn, bijvoorbeeld als je een goed restaurant wilt terugvinden. Ook kan je smartphone op deze manier meer advertenties tonen voor zaken die je daadwerkelijk interessant vindt.

Wees echter wel bewust dat deze informatie niet alleen door je apps gebruikt kan worden. Locatiedata wordt namelijk doorgespeeld aan verzamelbedrijven, die deze weer doorverkopen aan derden, zoals bedrijven, onderzoekers en overheden.

Op die manier kan worden bijgehouden waar mensen veel komen. Bijvoorbeeld of een stadscentrum op een bepaalde dag en tijd drukker is dan normaal, maar ook hoeveel mensen naar een bepaalde dokter gaan. En zoals gezegd: helemaal anoniem kan deze informatie nooit worden.

