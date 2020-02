Delftse studenten ontwikkelen gadget tegen smartphone-verslaving

Veel mensen hebben er last van. Je moet eigenlijk aan het werk, maar je smartphone zit zo vol verleidingen dat je iedere keer wordt afgeleid. Om hiervan af te komen ontwikkelden de TU-studenten Jorn Rigter en Tim Smits (allebei 25) een apparaatje dat alle apps die je kunnen afleiden in één keer blokkeert. ,,Er bestond al soortgelijke software die je als app op je smartphone kan zetten, maar we wilden per se een fysiek apparaatje maken dat je in een la of iets dergelijks kunt leggen. Zelf laat ik hem soms zelfs thuis als ik naar de universiteit ga, zodat ik niet kan worden afgeleid door bijvoorbeeld social media. Die zijn zo ontworpen dat je er verslaafd aan raakt’’, zo legt medebedenker Jorn Rigter uit.