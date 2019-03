De Twitterpresident: een kijkje in het Twitter-handboek van Donald Trump

Dat de Amerikaanse president Donald Trump fan is van Twitter is duidelijk. Afgelopen weekend schreef hij meer dan één tweet per uur. Maar doet de president dat zelf of krijgt hij hulp?

Donald Trump (@realDonaldTrump) spendeerde het eerste jaar als president maar liefst veertig uur aan het tikken van tweets. Stel dat Trump gemiddeld één minuut aan zijn tweets werkt, dan worden dat in totaal veertig uur. Het is maar de vraag of Trump werkelijk een minuut aan al zijn Twitterberichtjes besteedde. De president wordt immers vaak betrapt op fouten die doen vermoeden dat hij alles snel post.

Schrijft hij zijn spelfouten zelf? Draagt hij andere personen op om bewust fouten te maken? Als iemand anders zijn Twitterberichten schrijft, keurt de president ze dan eerst goed? Er zijn tal van theorieën om de (bizarre) Twitteractiviteit van Trump te verklaren. Geen wonder, want geen enkele Amerikaanse president was zo actief op sociale media als Donald Trump.

Sociale media-assistent

Donald Trump doet het niet alleen. Volgens Amerikaanse media zou één man verantwoordelijk zijn voor zowat de helft van Trumps berichten: Dan Scavino (43).

Scavino ontmoette Trump in 1990 tijdens een partijtje golf. Een paar decennia later maakte hij tijdens de presidentsverkiezingen in Amerika deel uit van Trumps campagneteam. Toen Trump eenmaal gekozen was, werd er zelfs een nieuwe functie gecreëerd voor Scavino. Als ‘sociale media-assistent van de president’ zou hij het meeste gaan verdienen van Trumps medewerkers. Terwijl de meeste werknemers niet vlak bij Trump werken, bevindt Scavino’s kantoor zich praktisch tegenover het Oval Office van de president.

De officiële fotograaf Shealah Craighead en ‘Chief Digital Officer’ Ory Rinat - die instaat voor de digitale strategie van het Witte Huis - maken het digitale team van de Amerikaanse president compleet.

Wat Scavino precies met het Twitteraccount van Trump doet? Af en toe schrijft hij een Twitterbericht dat wordt nagelezen door de president. Indien die het goedkeurt, wordt het berichtje de wereld ingestuurd. Dat gaf het Witte Huis zelf toe, nadat Scavino per ongeluk een identiek Twitterbericht via zijn account en dat van de president verstuurde. Andere keren verbetert hij de spelfouten in Trumps tweets. Hoe vaak dat precies gebeurt, wil het Witte Huis niet zeggen.

Onderscheid

Toch zijn er trucjes om de Twitterberichten van de hand van Donald Trump, en de berichten die zijn assistenten schreven, van elkaar te onderscheiden.

Zo schrijft de president meestal bozer, explosiever, met veel leestekens en tal van spelfouten. Dat gebeurt ’s morgens vroeg of juist erg laat. Ook zijn er enkele onderwerpen die Trump na aan het hart liggen: denk maar aan ‘fake news’, Rusland, het Amerikaanse televisienetwerk Fox News en de klimaatverandering (wat een hoax zou zijn). Officiële, formele en ietwat saaiere berichten komen van Trumps digitale team. Zo werd er na de terreuraanslag in Nieuw-Zeeland een bericht gepost op @realDonaldTrump waarin de president zijn medeleven betuigt. Niet meer, niet minder. Vermoedelijk was dat het werk van een van zijn stafleden.

Daarnaast werd er een Twitterprofiel aangemaakt dat elke tweet van de president onder de loep neemt. Met behulp van kunstmatige intelligentie geeft het Twitterprofiel @TrumporNotBot een percentage aan de berichten en schat in hoe groot de kans is dat de Twitterberichten van Trump zijn.

Android en iPhone