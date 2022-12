De slimme Hue-kerstlampen zijn duur, maar hebben wat unieke extra's

Macron wijst Musk op noodzaak regels bij Twitter

De Franse president Emmanuel Macron heeft met de nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, een ,,helder en eerlijk” gesprek gehad over de regels rond content op het socialemediaplatform. Beiden ontmoetten elkaar in de VS, waar Macron op staatsbezoek is. Een dag eerder had Macron zijn zorgen om de kwestie geuit.

