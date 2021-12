De platenspeler is weer hip: zo kies je een goede

De platenspeler is weer helemaal hip. Lp’s gaan als warme broodjes over de toonbank en steeds meer mensen hebben apparatuur om die af te spelen. Maar waar komt deze trend vandaan, en waarom nemen we niet gewoon een stel goede boxen in combinatie met een muziekstreamingservice?

De platenspeler zoals wij hem kennen, kwam in 1895 op de markt. Nu, ruim 125 jaar later, is hij (weer) immens hip. En dat terwijl er nog nooit zo veel muziekstreamingdiensten en (bluetooth)boxen te koop waren. Waar komt de hang naar oldschool vandaan?

‘Sinds een jaar of tien weer populair’

Sinds een jaar of tien geleden stijgt de verkoop van lp’s, zegt Jeroen Vedder van muziekwinkel Plato in Utrecht. ,,Je ziet dat het echt een trend is om weer platen te kopen en te spelen. Zo’n tien jaar geleden was de verkoop van lp’s goed voor ongeveer 5% van de omzet. Nu is dat rond de 70%.”

Vedder denkt dat de groeiende verkoop van lp’s een soort tegenreactie is op het anonieme aspect van bekende muziekstreamingdienst Spotify. ,,Een lp vertelt een eigen verhaal. Je luistert hem op volgorde, je neemt echt de tijd om hem goed op te zetten, je kijkt veel meer naar het design van de hoes. Op Spotify wordt altijd alles maar door elkaar geshuffeld geluisterd.”

Prijs en kwaliteit

Wie naar platenspelers zoekt, komt snel goedkope koffermodellen tegen. Ze zien er retro uit en de prijs is aantrekkelijk, maar ze zijn funest voor je platen, zegt Marco Bouwer van Audio-Creative. ,,Die kofferplatenspelers zie ik als de goedkoopste groep platenspelers. Ik zou zeggen: geef je geld daar niet aan uit. Lp's zijn ontzettend duur en het is zonde als ze na een paar keer draaien al kapot zijn.”

Volgens Bouwer is het belangrijk om bij de aanschaf van je nieuwe platenspeler te kijken naar de naald. ,,Het is heel belangrijk dat je de naalddruk zelf kan instellen. Bij die goedkope platenspelers kan dat niet. Als de naald niet hard genoeg drukt en er dus geen muziek uit komt, leggen sommige mensen een muntstuk op de naald. Maar ook daar gaan je platen snel kapot van.”

Nog een tip: een losse versterker

Behalve een instelbare arm, is het volgens Bouwer ook aan te raden om een platenspeler in combinatie met losse versterkers te gebruiken. ,,Het is een vrij technisch verhaal, maar het komt erop neer dat de informatie op een plaat in elkaar is gedrukt: het signaal is verkleind. Om dat signaal weer groot te maken en de plaat goed af te kunnen spelen, zijn er aparte versterkers nodig.”

De grootte van de kamer waar de platenspeler komt, is ook belangrijk om te beslissen voor welke speler en versterkers je moet kiezen, zegt Freek van Ham van iEar. ,,Als je een woonkamer van 20 vierkante meter hebt, heb je logischerwijs geen hele grote speakers nodig. Maar is je kamer bijvoorbeeld 50 of 80 vierkante meter, dan wordt dat anders. Ook moet je jezelf de vraag stellen: hoe hoog ligt je kwaliteitswens? Je hebt goede platenspelers van een paar honderd euro, maar de prijzen kunnen zelfs oplopen tot 100.000 euro.”

