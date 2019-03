De magische opvolger van razend populaire Pokémon Go weet te verrassen

PreviewWe kennen allemaal de beelden nog: honderden kinderen én volwassenen die in de zomer van 2016 massaal de straat opgingen om Pokémon te vangen. Dat allemaal met behulp van hun telefoon, en in sommige gevallen een aantal powerbanks. Ontwikkelaar Niantic komt nu met een opvolger in de magische wereld van Harry Potter. Wat vinden we daarvan?

Volledig scherm Harry Potter Wizards Unite © Tweakers Tweakers kreeg de kans om de game te bekijken in het Verenigd Koninkrijk. Dit is hun voorlopige conclusie.

Verschillende fenomenen hebben door de jaren heen voor veranderingen in de game-industrie gezorgd. Soms ging het om grote ontwikkelingen, soms om kleinere. Er zijn altijd weer games die de boel opschudden en op hun eigen, vernieuwende manier succes hebben. De afgelopen jaren was dit bij twee typen games het geval. Enerzijds waren dat de battle royale-games, met de afgelopen anderhalf jaar Fortnite voorop, en anderzijds hebben we het uiteraard over Pokémon Go. Dat is het meest succesvolle spel dat gamen op een mobiele telefoon een andere wending heeft gegeven, met behulp van augmented reality, kortgezegd AR. Deze term houdt in dat digitale animaties via je telefoonscherm in de echte wereld terechtkomen.

Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat Pokémon Go voor Android en iOS verscheen, maar het spel is nog steeds populair. De pieken van vervlogen zomers zijn weliswaar uit beeld verdwenen, maar nog steeds komen groepen spelers samen om ‘raids’ uit te voeren. Alleen al in 2018 deden meer dan drie miljoen mensen mee aan wat ontwikkelstudio Niantic ‘real world events’ noemt, dus delen van de game waarvoor spelers fysiek samenkomen om ze te kunnen spelen.

Voortdurende populariteit

Gezien de nog steeds voortdurende populariteit van het spel rond de ‘Pocket Monsters’ is het niet gek dat Niantic verder werkt aan Pokémon Go, maar er is meer.

De Harry Potter-franchise is een van de weinige ‘eigendommen’ die aan de blauwdruk van Pokémon Go zou kunnen voldoen. Je hebt immers niet alleen een goed werkende mobiele game nodig. De aantrekkingskracht van Pokémon was een belangrijk ingrediënt voor het succes van het spel. Dat de game daarnaast gratis is, zorgt voor een lage drempel om hem eens uit te proberen, wat voor de grote aantallen spelers zorgt. Harry Potter geniet dezelfde wereldfaam als Pokémon. Wel is het zo dat de zakmonstertjes kunnen pochen met een grotere ‘franchise’, want Pokémon bracht wereldwijd in totaal meer dan 90 miljard dollar op. Daarvan kwam 60 miljard uit gelicenseerde merchandising, wat het verschil met Harry Potters slordige 31 miljard dollar grotendeels verklaart. Duidelijk is echter dat J.K. Rowlings tovenaar gemakkelijk in staat moet zijn een game te dragen die op dezelfde manier in elkaar steekt als Pokémon.

Harry Potter Wizards Unite is een game die zich uitstekend met Pokémon Go laat vergelijken. Je loopt door de gewone wereld en ziet op je telefoon een kaart met daarop de straten en parken die je uit je eigen omgeving herkent. Die kaart is gevuld met allerlei kleine en grotere gebouwtjes, en er verschijnen verschillende zaken op het scherm waar je iets mee kunt en die verband houden met je Harry Potter-avontuur. In die zin is de basis helemaal gelijk. Datzelfde geldt voor de lay-out. De menuknoppen zitten op dezelfde plek als in Pokémon Go en hebben ruwweg dezelfde functies.

Verschillen

Volledig scherm Harry Potter Wizards Unite © Tweakers Gelukkig tekenen de verschillen zich snel genoeg af. Dat begint al bij de setting en het bijbehorende verhaal. Pokémon is nooit een franchise geweest waarin het verhaal een al te grote rol speelt. In feite komt het verhaal er in elke game op neer dat de speler op avontuur gaat, Pokémon moet verzamelen en trainen, en uiteindelijk een Pokémon-meester moet zien te worden. De Harry Potter-franchise is juist wel op verhalen gebouwd. Dat brengt voordelen met zich mee en het zorgt ervoor dat het verhaal van Wizards Unite direct meer tot de verbeelding spreekt.

De game speelt zich af in het heden, dus na de ‘Battle of Hogwarts’ die het einde van de Harry Potter-filmreeks betekende. Op dat moment brak een tijd van vrede en rust aan, maar die staat inmiddels steeds meer onder druk. Dat heeft alles te maken met mysterieuze verdwijningen, die niet meer voor zijn gekomen sinds het ‘tijdperk Voldemort’. Er blijkt een geheimzinnige ‘Calamity’ te zijn gebeurd, waardoor allerlei voorwerpen, personen en magische beesten uit hun tijd en plaats zijn getrokken en in het heden zijn beland, in de wereld van de dreuzels (muggles). Dat brengt het in 1692 afgesproken International Statute of Wizarding Secrecy in gevaar, dat voorschrijft dat normale mensen het bestaan van de magische wereld van heksen en tovenaars niet mogen ontdekken. Om die reden worden spelers opgeroepen om lid te worden van het Statute of Secrecy Task Force, met als taak om al die zoekgeraakte personen, voorwerpen en beesten op te sporen.

Foundables

Al die elementen worden in de game ‘Foundables’ genoemd. Ze verschijnen als icoontjes op je kaart. Klik je op zo’n icoontje, dan verschijnt de Foundable via AR op je scherm. Op dat moment is het zaak hem, haar of het voorwerp te bevrijden van de ‘Confoundable’ die zorgt dat de Foundable niet zelfstandig terug kan keren naar de wereld der tovenaars. Hoe gevaarlijker de Foundable, hoe beter je spell - je swipe dus - moet zijn. Het vangen van de Foundables gaat dus samen met eenzelfde ‘vaardigheidstest’ als het gooien van de Pokéballs in Pokémon Go, waarbij een ‘Excellent curve ball’ meer vangkans geeft dan een normale worp.

Als je na dit artikel de balans opmaakt, is het eerlijk om te zeggen dat Harry Potter Wizards Unite voor een belangrijk deel een kopie of herbewerking is van Pokémon Go. Toch overheerst dat gevoel bij ons totaal niet. We reisden af naar Londen met het idee er een soort kloon in een ander jasje te zien, maar Wizards Unite weet op diverse punten op een leuke manier te differentiëren ten opzichte van de oudere broer. Met name de meer op vaardigheid en tactiek gebaseerde gevechten beloven voor goede gameplay te zorgen. Daarnaast hebben Niantic en Warner Bros. Games de magische wereld van Harry Potter inderdaad op een leuke, sfeervolle manier in de game verwerkt. Er zijn wereldwijd miljoenen Harry Potter-fans en we zien geen reden waarom zij niet allemaal kunnen worden gegrepen door Wizards Unite. Wanneer dat precies gebeurt is nog even onduidelijk, want Niantic en Warner Bros. houden voorlopig ‘2019' aan als indicatie voor de release van het spel.