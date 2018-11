De beste televisie-deals deze Black Friday? Check onze prijsvergelijker!

Ken je resolutie. UHD, of minder specifiek 4K, is de nieuwe standaard in televisieland. 1080p, of Full HD televisies, wordt inmiddels veel minder geproduceerd. Qua content in UHD moet je echter nog even zoeken. Veel Nederlandse zenders zenden nog niet in deze resolutie uit. Voor UHD moet je dus echt kijken naar Netflix (die veel shows tegen een hogere abonnementsprijs in UHD aanbiedt) en films.

Wat is verversingsfrequentie of het aantal hertz. De verversingsfrequentie is verantwoordelijk voor de soepelheid van de beelden op de televisie. We zouden hier een heel verhaal kunnen ophangen over persoonlijke voorkeuren en technieken maar in de essentie: let hier niet op. Verversingsfrequenties op tv's zijn eigenlijk alleen bedoeld voor de specialistische kijkers. Hebben we het over computermonitoren, dan is het een ander verhaal.