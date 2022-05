De beste games voor op een feestje: zo krijg je iedereen rondom de televisie

De beste games voor...Gamen is meer dan alleen maar schieten of voetballen, en is vaak veel makkelijker om aan te beginnen dan je misschien denkt. In deze rubriek geven we daarom laagdrempelige tips voor games in elke situatie. Vandaag: de beste games voor tijdens een feestje.

Games die je samen kunt spelen zijn er genoeg, maar de meeste daarvan zijn niet echt geschikt voor feestjes. Verschillende ervaringsniveaus en vliegensvlugge behendigheid kunnen er vaak voor zorgen dat minder ervaren spelers zich oneerlijk benadeeld voelen. De losse sfeer van een feestje is ook niet altijd geschikt voor intensieve games waar je een sterke focus voor nodig hebt.

Gelukkig zijn er ook partygames, games die speciaal voor dit soort situaties ontworpen zijn. Ze zijn laagdrempelig, maar absoluut niet saai. Wat dacht je bijvoorbeeld van een eigen spelshow in je woonkamer, Wie is de Mol? op een ruimteschip of samen gezellig een bom onschadelijk maken? Gezelligheid gegarandeerd!

Speel je eigen spelshow met The Jackbox Party Packs.

Jackbox

De Jackbox Party Packs zijn de koningen onder de feestspellen voor spelcomputers. Er zijn inmiddels acht van dit soort bundels, beschikbaar voor elke denkbare console en pc. Elk pakket biedt vijf kleine spelletjes, die meestal met acht personen tegelijk kunnen worden gespeeld, terwijl een commentator het geheel een spelshow-achtige sfeer geeft. Denk aan quizzen, tekenspelletjes of games waarin je de leukste grappen moet maken. Het mooie is dat je er geen stapel controllers voor nodig hebt: iedere deelnemer logt in via een smartphone en geeft daarop zijn antwoorden.

Een van de leukste spelletjes is Fibbage. Hierin krijg je op de tv een vreemd feitje te zien, waarbij één woord is weggelaten. Spelers vullen in het geheim op hun telefoon een mogelijk antwoord in. Daarna moet iedereen het juiste antwoord zien te raden, met de keuze uit alle verzonnen opties én de echte oplossing. Het is hilarisch om te zien wat voor antwoorden je vrienden uit hun duim zuigen.

Een maaltijd koken kan je niet alleen in Overcooked.

Overcooked

Waar Jackbox gaat voor puur plezier, zou Overcooked voor wat meer frustratie kunnen zorgen. In deze game moet je met maximaal vier spelers samenwerken in een keuken. Goed coördineren is daarbij cruciaal, want een keuken waar iedereen door elkaar rent zal nooit succesvol worden.

Om een hamburger te maken moet je bijvoorbeeld het vlees bakken, de sla en tomaten snijden, het broodje mooi opmaken en daarna aan de klant serveren. En na afloop moet iemand natuurlijk de vieze borden afwassen. Je moet goed communiceren met je medespelers: wie doet wat en wanneer? Dat gaat vast niet gelijk goed, maar na een avondje oefenen zit je vaak al op één lijn met je gezelschap.

De eerste twee games zijn gebundeld in Overcooked: All You Can Eat en zijn beschikbaar op elke gangbare spelcomputer en pc.

Super Mario Party is een fantastisch chaotisch bordspel.

Super Mario Party

De Nintendo Switch is op dit moment de meest toegankelijke spelcomputer. Hij is zowel draagbaar als op de tv te gebruiken, waardoor je het apparaat ook makkelijk kunt meenemen naar een feestje buitenhuis. Een van de titels die dan goed van pas komt, is Super Mario Party.

De naam zegt het al: het is een superfeest met Mario in de hoofdrol. Spelers moeten dobbelen om te lopen op een spelbord. Elk vakje waar je op landt, kan voor chaotische taferelen zorgen. Om de haverklap wordt een mini-spelletje voorgeschoteld, waarin iedereen voor zichzelf strijdt of plotseling juist moet samenwerken. Denk aan een combinatie tussen een moderne partygame en ouderwets ganzenbord. Je weet nooit wat je kunt verwachten, waardoor de game een hele feestavond lang leuk blijft.

Ontmantel samen een bom in Keep Talking and Nobody Explodes.

Keep Talking and Nobody Explodes

Ook als je pas net begint met gamen en nog geen spelcomputers in huis hebt, is er genoeg keuze voor een leuke spelavond. Keep Talking and Nobody Explodes is tegenwoordig bijvoorbeeld ook speelbaar met alleen je telefoon.

In dit spel moet je een bom zien te ontmantelen, zonder dat je exact weet hoe. Eén speler ziet op zijn scherm de bom en moet precies omschrijven hoe het explosief eruit ziet. De andere spelers krijgen op hun scherm een handleiding te zien. Aan de hand van de omschrijvingen zoeken zij daarin de juiste stappen op om het gevaar te neutraliseren. De bommen worden steeds complexer, dus goed samenwerken is nodig om een explosief einde te voorkomen.

Opzoek naar de verrader in Among Us.

Among Us

Ook het mega-populaire Among Us is verkrijgbaar op smartphones en erg geschikt voor online spelavonden. Maar ook samen in een kamer is de spanning om te snijden, aangezien je op elk moment verraden kan worden door de andere spelers.

In Among Us speel je als een astronaut op een ruimtestation, waar je allerlei taken moet uitvoeren om het station draaiende te houden. Eén of twee van je medespelers zijn echter verraders, die niet alleen je taken dwarsbomen maar je ook op elk moment kunnen vermoorden. Als er een lichaam wordt gevonden vindt er overleg plaats tussen de spelers: wie is hier de verrader? Je moet als groep stemmen op de mol en wil geen wilde beschuldigingen maken - maar als je de verrader niet snel ontmaskert, wint hij.

