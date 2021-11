De beste én slechtste stofzuigers die op Black Friday te koop zijn

Booking.com verzweeg hack voor duizenden getroffe­nen

Een Amerikaanse hacker heeft begin 2016 ingebroken in de systemen van hotelwebsite Booking.com en bekeek details van duizenden reserveringen bij hotels in landen in het Midden-Oosten. De website heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en getroffen klanten niet op de hoogte gesteld, schrijft NRC.

