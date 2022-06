De beste consoles voor op de achterbank

De zomer is hier en dat betekent voor veel gezinnen een lange reis met de auto richting de vakantiebestemming. Wil je die rit iets comfortabeler maken of zit jouw kroost niet te wachten op zes uur lang ‘Ik zie wat jij niet ziet’ spelen? Zorg dan dat je een handheld of draagbare spelcomputer meeneemt.

Wie opzoek is naar een draagbare spelcomputer voor op vakantie, heeft keus genoeg. Naast de apparaten van grote merken zoals Nintendo en Steam, verschijnen er ook steeds meer handhelds voor de hobbyist of verzamelaar. Hieronder een klein overzicht.

Nintendo Switch

Prijs: €280,-

Volledig scherm Nintendo Switch OLED, handig voor multiplayer op de achterbank © Nintendo

Nintendo is de absolute koning van de draagbare spelcomputers sinds zij in 1989 de Game Boy introduceerde, en de Switch zet die traditie vrolijk voort.

De Switch is in drie variaties verkrijgbaar: het standaard model (280 euro), de goedkopere Switch Lite (210 euro) en de duurdere Switch OLED (350 euro). De Lite neem je het makkelijkst mee, maar het feit dat je deze niet thuis aan je televisie kunt verbinden of de Joy-Con’s kunt losmaken voor wat snelle multiplayer in de auto is een serieus nadeel. De OLED heeft zonder twijfel het mooiste scherm, maar daar betaal je ook voor.

Het grootste wapenfeit van de Switch is de enorme hoeveelheid games voor alle leeftijden die beschikbaar zijn, inclusief de exclusieve titels van Nintendo zelf. De Switch is ook het makkelijkste apparaat om onderweg multiplayer games te spelen, wat tijdens lange autoritten of stille avonden op de camping een enorm voordeel is.

Evercade

Prijs: 90,-

Volledig scherm De Evercade is mooi voor verzamelaars © Evercade

Het Engelse Evercade specialiseert zich in het heruitbrengen van klassieke games uit de jaren 80 en 90. Dat doet het doormiddel van ouderwetse cardridges, compleet met mooie doos en handleiding, die elk vaak een stuk of tien games bevatten.

Een handheld die oude games afspeelt is niets bijzonders, maar de Evercade onderscheidt zich met een goede bouwkwaliteit, lage prijs en de leuke extra's voor verzamelaars en mensen die nostalgisch zijn voor fysieke media.

Let wel op dat het huidige mobiele model van Evercade eind dit jaar vervangen zal worden door de Evercade EXP, met onder andere een beter scherm en een extra paar schouderknoppen. Maar omdat de cartridges met de games op ieder apparaat van Evercade afgespeeld kunnen worden, is dit nog steeds een mooie handheld voor een zacht prijsje.

Playdate

Prijs: €170,-

Volledig scherm De Playdate is niet je alledaagse handheld © Panic

De Playdate van Panic is zonder twijfel de vreemde eend in de bijt. Het ontwerp is duidelijk gebaseerd op dat van de oorspronkelijke Game Boy, inclusief een scherm dat niet verlicht is. Alleen had de oorspronkelijke Game Boy geen grote slinger aan de zijkant als extra besturingsoptie, of een internetverbinding waarmee iedere week twee nieuwe games binnenkomen.

Omdat de Playdate juist geen extreem geavanceerd apparaat is, is het relatief makkelijk om er software voor te ontwikkelen. Zelfs als je nul ervaring met programmeren hebt, vind je op de website van Panic software waarmee je simpele games kunt maken die je met een USB-kabel direct op het apparaat zelf zet.

Wie opzoek is naar een spelcomputer waar je grote of populaire games op kunt spelen, is bij de Playdate aan het verkeerde adres. Dit is eerder voor de liefhebber van versassende experimenten of doe-het-zelf games. Groot nadeel is echter dat Panic moeite heeft om voldoende Playdates te maken, dus wie er nu één bestelt kan pas volgend jaar zijn eigen exemplaar verwachten.

Steam Deck

Prijs: €419,- (64GB), €549,- (256GB), €679,- (512GB)

Volledig scherm De Steam Deck is een krachtpatser © Tweakers

De Steam Deck van Valve is zonder twijfel de duurste draagbare spelcomputer, maar ook de krachtigste wat betreft hardware. Dit is in feite een kleine game-pc, in de vorm van een handheld. Het grote voordeel van de Steam Deck is de mogelijkheid om pc-games uit de Steam Store onderweg te kunnen spelen, op een apparaat dat duur is maar nog steeds goedkoper dan een volledige gaming laptop.

Het idee van Elden Ring op de achterbank is niet verkeerd, maar de spierkracht van de Steam Deck gaat ten koste van de levensduur van de batterij. Deze varieert van twee tot acht uur, afhankelijk van hoe veeleisend de game is. Daar ga je vanaf de achterbank Zuid-Frankrijk niet mee bereiken. Neem je de Steam Deck mee op vakantie, zorg dat je dan ook een goed oplader voor in de auto meeneemt.

Analogue Pocket

Prijs: €210,-

Volledig scherm De Analogue Pocket is alle oude handhelds in één © Analogue

Niet alleen kinderen zitten op de achterbank, en de Analogue Pocket richt zich vooral op volwassenen met nostalgie en een flinke gamecollectie. De Pocket ziet er misschien uit als een ouderwetse Game Boy, maar heeft een modern scherm en sterke batterij. De Pocket speelt games van de oorspronkelijke Game Boy, Game Boy Color en Game Boy Advance af, maar met speciale uitbreidingskits (ongeveer 30 euro per stuk) kun je ook games voor de Sega Game Gear, Neo Geo en Atari Lynx afspelen.

Het idee is om alle oude handhelds in één nieuw en modern apparaat samen te brengen. Je kunt ook zelfgemaakte games voor de Game Boy afspelen op de Analogue Pocket, wat dit extra leuk voor hobbyisten maakt. Helaas is ook de Pocket bijna permanent uitverkocht, waardoor exemplaren die nu besteld worden waarschijnlijk pas in 2023 geleverd zullen worden.