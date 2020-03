DDos-aanval op website Thuisbezorgd: bestellingen komen niet aan

‘Overheid VS wil smartpho­nes volgen om coronavi­rus in kaart te brengen’

12:33 De Amerikaanse overheid wil telefoons volgen om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen en praat daarover met techgiganten als Facebook en Google en medisch experts. Zo willen de partijen onder andere bijhouden of mensen genoeg afstand van elkaar bewaren, meldt The Washington Post.