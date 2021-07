Cybercriminelen na hun wereldwijde aanval: ‘Voor 70 miljoen dollar wordt alles opgelost’

De aanval trof dit weekeinde al talloze bedrijven. In Zweden moest supermarktketen Coop 800 winkels gesloten houden. Ook Nederlandse ondernemingen werden getroffen. Zo moest technisch dienstverlener Hoppenbrouwers techniek, een bedrijf met 1500 medewerkers, in allerlijl al zijn computers opschonen om vandaag überhaupt weer te kunnen werken. Vandaag, als veel mensen week aan het werk willen, moet blijken waar verder nog problemen ontstaan.

Nederlandse vrijwilligers ontdekten probleem

Onder meer de FBI doet nu onderzoek en president Biden heeft al laten weten dat het Amerika menens is. Dat REvil desondanks 70 miljoen dollar eist, laat zien dat zij nergens voor terugdeinst, vindt Dave Maasland van cyberveiligheidsbedrijf ESET. Eerder noemde hij de aanval al een ‘nieuwe stap’. ,,Kaseya is één van de grootste softwareleveranciers op aarde. Zij leveren software om computers op afstand juist veilig te houden. Dat uitgerekend via zo’n tool deze ransomware wordt verspreid is heel erg", zei hij.