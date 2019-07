Cryptodieven maken 28 miljoen euro buit bij hack op Japanse cryptobeurs

De dieven haalden het geld van de zogenaamde hot wallet van het bedrijf. Hot en cold wallets zijn termen in de cryptomarkt die het type portemonnee omschrijven. Een hot wallet is verbonden met internet, een cold wallet niet. Laatstgenoemde is dus veiliger, omdat deze niet via internet te benaderen - of te plunderen - is. Nadeel is alleen dat het onmogelijk is om te handelen met een cold wallet.