'Criminelen op chat-app Telegram jagen op privégegevens van agenten'

De bedoeling daarvan is ze te stalken, bedreigen of iets aan te doen. De politie heeft een 23-jarige man uit Papendrecht opgepakt in verband met de zaak. De nieuwssite heeft toegang tot de Telegramgroepen, die bestaan uit honderden tot soms duizenden leden die met elkaar in contact staan.



In een van de Telegramgroepen wordt om de identiteit van twee Rotterdamse politieagenten gevraagd. Op een foto deelt één van hen een proces verbaal uit. Ook heeft de diender een id-kaart in de hand, vermoedelijk van degene die wil achterhalen wie de agent in kwestie is.



Het Openbaar Ministerie zegt tegen RTL dat het opvragen van de identiteit niet per se strafbaar is maar wel ‘buitengewoon zorgelijk’ en het voor medewerkers van de politie ‘heel ingrijpend’ kan zijn. Voor de informatie wordt een beloning van 500 euro geboden. Het OM bevestigt dat verdachte de agent ‘iets aan wil doen’.