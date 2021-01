CoronaMelder: leuk voor erbij, maar zeker geen wondermiddel

Rellen via Telegram is laagdrempe­lig, hip en effectief: ‘Je kunt veel meer mensen mobilise­ren’

26 januari De coronarellen in Nederland worden voor een belangrijk deel gevoed via Telegram. Op de populaire berichtenapp worden rellen aangekondigd, gecoördineerd en aangemoedigd. Het is een laagdrempelig podium waarop heel snel heel veel mensen gemobiliseerd kunnen worden, zegt hoogleraar Richard Rogers. ‘Telegram is aantrekkelijker en hipper dan WhatsApp.’