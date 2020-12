Consumentenbond: meld je bij problemen met controllers Nintendo Switch

Geen Black Friday, maar Black Week: winkeliers spreiden liever in coronatijd

24 november Black Friday is dit coronajaar een extra uitdaging voor met name de fysieke winkels. Daarom nemen ondernemers in de Drechtsteden extra maatregelen om eventuele drukte in goede banen te kunnen leiden. ,,We moeten spreiden, dus komen er verruimde openingstijden en meerdaagse deals.’’