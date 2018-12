Chinese smartphonereus Oppo wil Nederland veroveren

Een bezoek aan Shenzhen kan gerust overweldigend worden genoemd. Stond er eind jaren zeventig een slaperig vissersstadje van 30.000 inwoners, dat veranderde toen Peking onder nieuwe leider Deng Xiaoping het gebied aanwees als één van de vijf speciale economische zones. Hier golden de strenge communistische regels niet en waren buitenlandse handel en investeringen toegestaan, net zoals het Britse Hong Kong even verderop.



Nu wonen in de metropolis minstens 12 miljoen inwoners. Bezoekers zien een skyline met tientallen wolkenkrabbers tot bijna 600 meter hoog.



Samen met de verderop gelegen miljoenenstad Dongguan vormt de stad de Pearl River Delta die geldt als het Silicon Valley van China. ‘Made in China’ komt hier vandaan, gevoed door de miljoenen goedkope arbeiders. Huawei is er gevestigd, ZTE, automaker BYD. De grootste fabriek van Foxconn, dat miljoenen iPhones voor Apple assembleert, staat er.



Wie eveneens in Shenzhen is gevestigd, is Oppo. De smartphonefabrikant is in Nederland en Europa nog grotendeels onbekend, maar dat moet snel veranderen. Het bedrijf startte in 2004 met elektronica als BluRay-spelers, MP3-spelers en koptelefoons. De eerste mobiele telefoons verschenen vier jaar later. Eigenaar is BBK Electronics, waartoe ook OnePlus en Vivo behoren.