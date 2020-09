‘China niet akkoord met huidige TikTok-deal’

TikTok Global, waarin de internationale activiteiten van de populaire video-app TikTok zijn ondergebracht, is een dochteronderneming van ByteDance. Dat Chinese technologiebedrijf krijgt naar eigen zeggen 80 procent van de aandelen van TikTok Global in handen. President Donald Trump maakte bekend in principe akkoord te zijn met verschillende transacties rond TikTok. Daarbij krijgt softwarebedrijf Oracle 12,5 procent en supermarktconcern Walmart 7,5 procent van het nieuw op te richten TikTok Global in handen. Dat is concreet een minderheidsbelang, maar Washington weegt naar verluidt mee dat Amerikaanse investeerders bij elkaar opgeteld al 40 procent van ByteDance zelf bezitten. Volgens die redenering is TikTok Global, direct of indirect, voor 53 procent in Amerikaanse handen.