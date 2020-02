Cadeautje vergeten? Dit zijn de leukste tech-geschenken voor Valentijn onder 100 euro

Geen idee wat voor cadeau je dit jaar weer over tafel moet schuiven tijdens het valentijnsdiner? Als je lief een beetje tech-gek is, hoef je dit jaar niet langs de pomp voor een bloemetje. Vijf ideeën die zowel voor haar als hem passen.

JBL Tune 120 TWS (€ 69)

Volledig scherm Of liever een stel draadloze oortjes? © JBL

Deze draadloze oortjes van JBL hebben een goede kwaliteit en pasvorm. De batterij levert bovendien een extreem lange speeltijd: liefst 15 uur, en dat kan je verdubbelen wanneer je de meegeleverde case ordentelijk hebt opgeladen. Tijdens het bellen heb je een helder geluid, zonder echo of ruis. Wel zit er geen laadblokje in de doos, en missen ze een micro-usb-aansluiting. Je moet er, met andere woorden, écht voor zijn overgeschakeld naar het draadloze tijdperk.

Amazon Kindle 2019 (€ 94)

Volledig scherm De recentste 'basic' Kindle. © Amazon

Niet iedereen die op zoek is naar een e-reader hoeft er eentje te hebben met het allerbeste scherm, het grootste opslaggeheugen en het breedste assortiment aan bestandstypes. Sommige gebruikers zijn al dik tevreden met boeken die op de eigen downloadwinkel van de fabrikant te vinden zijn, en hoeven niet zo nodig strips of magazines te lezen op hun leesplankje. Wanneer het écht gewoon om boeken gaat, is het ook niet nodig om meer dan 100 euro uit te geven. En dan is de Kindle van pionier Amazon toch een van de betere keuzes.

FitBit Charge 3 (€ 99)

Volledig scherm Evergreen onder de sportwearables: de FitBit Charge 3. © FitBit

Is je lief sportief aangelegd? Dan is de FitBit Charge 3, nu aan verlaagde prijs, een aanrader. Het is een wearable met tien fitnesssensoren, waaronder een stappenteller, een hartslagsensor en een slaapmonitor. Gebruikers zijn vooral gecharmeerd door zijn goed afleesbare scherm, zijn waterdichtheid, zijn brede waaier aan functies, en zijn lange batterijduur.

Google Nest Mini (€ 47)

Volledig scherm Is het tijd voor AI in huis? De Google Home is een goeie eerste stap. © Google

Zijn jullie klaar voor een smart home? Dan is een slimme speaker wel zo handig. De topper wat dat betreft, zeker in Europa, blijft de Nest Mini van Google. Deze biedt veel functies voor zijn karige prijs, is compact en ook stevig gebouwd. Ondanks het gebrek aan een aansluiting voor externe audio-apparaten, is het een aanrader als je een smarthome wilt beginnen of uitbreiden. Ten opzichte van zijn grotere voorganger, de Google Home, is vooral de geluidskwaliteit een stap voorwaarts, maar overige verbeteringen zijn marginaal.

Oppassen wel: als je eenmaal begint aan smart-producten, kom je er moeilijk vanaf.

Philips Hue starterskit (€ 80)

Volledig scherm Philips Hue Slimme verlichting © RV

Diner voor twee, een bos met honderd rozen en een romantische film. Wat ontbreekt? Het sfeerlicht! Met de Philips Hue-starterkit ontgrendel je een wereld vol mogelijkheden voor je lief. De slimme Hue-lampen kun je ook gebruiken met de Google Nest-speaker om de natuurlijke effecten van zonsondergang en zonsopgang na te bootsen. Met de ‘Gentle Wake-up’-modus worden de lichten een half uur voor de wekker gaat langzaam steeds helderder, zodat je natuurlijker wakker wordt. Datzelfde kan ook omgekeerd in de avond, om heerlijk rustig in slaap te vallen. En op Valentijnsdag zorgen ze voor een ‘romantisch’ licht in de slaapkamer. Ook handig.

Chromecast (39 euro)