Budgetsmartphone HTC Desire 12s komt in tweede kwartaal naar Nederland

De Desire 12s heeft een 5,7 inch-scherm met een resolutie van 1440x720 pixels. HTC kondigde het toestel eind december al aan, maar bracht het aanvankelijk alleen in Taiwan uit. Aan de achterkant zit een vingerafdrukscanner. Het toestel draait nog op Android 8.1 met daarover de HTC Sense-schil. Er is ruimte voor twee simkaarten.

Vorig jaar in april bracht HTC de Desire 12 en 12+ uit, het nieuwe 12s-model is een variant daarvan. HTC zegt dat de Desire 12s in het tweede kwartaal uitkomt en dat de prijs in lijn zal zijn met de huidige Desire-modellen. Bij de introductie hadden die een prijs van 199 en 249 euro. HTC bracht de 12s in Taiwan uit voor 5999 Taiwanese dollar. Omgerekend met btw is dat ongeveer 207 euro.