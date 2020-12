Brussel akkoord met overname Fitbit door Google

Werknemers leren werken met robots: ‘Inzet robots neemt toe, zeker met oog op mogelijke nieuwe pandemieën’

10 december De coronacrisis heeft grote gevolgen voor bedrijven in Den Haag en omstreken. In sommige sectoren komen vrijwel zeker banen te vervallen, terwijl elders bedrijven juist zitten te springen om personeel. Vaak is om- of bijscholing noodzakelijk. RoboAcademy in Delft gaat werknemers in de maakindustrie én docenten leren omgaan met robots om zo sterker uit de crisis te komen.