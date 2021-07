Brit (22) opgepakt voor megahack Twitter, waaronder account van Wilders

Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldt dat verdachte Joseph O’Connor is gearresteerd in kustplaats Estepona in de zuidelijke regio Andalusië. Dat gebeurde op verzoek van de autoriteiten in de Verenigde Staten. Die willen de twintiger vervolgen voor allerlei criminele activiteiten op internet, waaronder ook het ‘cyberstalken’ van een minderjarig slachtoffer.