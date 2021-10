Breekt gezichtsherkenning door of kan dat niet door privacyregels? ‘Gezicht is niet privé’

De afgelopen week meldde de Financial Times dat negen scholen in Schotland inmiddels gezichtsherkenning gebruiken tijdens het afrekenen in schoolkantines. En inwoners van de Russische hoofdstad Moskou kunnen sinds kort op alle metrolijnen betalen via een vergelijkbaar systeem.



Bepaalde Nederlandse bankapps maken wél gebruik van gezichtsherkenning of een vingerafdruk bij het overmaken van geld of verschaffen van toegang, maar daar gaat het om een-op-een contact tussen jou en jouw telefoon. In de openbare ruimte betalen via camera’s is hier, of in andere EU-landen, door de Europese privacyregels (AVG) in principe niet toegestaan.