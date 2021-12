Boeren groot fan van Farming Simulator: 'Denk dat de game in Randstad geen succes is'

Het meest recente deel, Farming Simulator 22, wordt dagelijks door duizenden mensen tegelijkertijd gespeeld. Dat is opvallend, want te midden van de verhalende spellen en schietspellen heeft Farming Simulator een ongebruikelijk thema. Wat vinden die fans nou zo leuk aan het boeren op de computer?

Digitale boerderij

Toen boer Peter Evenhuis (47) een jaar of zes geleden zag hoe zijn zoon Farming Simulator speelde, werd hij meteen geïnteresseerd. Hij schafte er een computer voor aan en begon niet veel later met het plaatsen van Farming Simulator-filmpjes op zijn YouTube-kanaal Eemhuus & Co.

Inmiddels kun je meerdere avonden per week volgen hoe Peter en zijn vrienden Gert (45), Jelle (47) en Thomas (42) een digitale boerderij opzetten en deze steeds verder uitbreiden. Of ze nou een nieuwe machine testen of vee gaan inkopen, er is altijd genoeg te doen.

,,De mogelijkheden in het spel zijn echt eindeloos”, vertelt Peter. ,,Maar je moet natuurlijk wel zorg dragen voor je gewassen en je vee. En dan moet je het uiteindelijk nog zien te verkopen.”

Tractor in de sloot

Toch klinkt het misschien vreemd, om na een werkdag in de landbouwmechanisatie ook nog eens de hele avond aan je Farming Simulator-boerderij te werken. Voor de vrienden van Eemhuus & Co is het juist heel ontspannend: ,,Het is natuurlijk niet zo dat je echt aan het werk bent, en het gaat ook niet om het winnen.”

De minder interessante klussen die je op een echte boerderij zou moeten regelen, zoals het legen van een mestsilo, gaan bijvoorbeeld al vrij snel automatisch. Administratie is niet nodig en de tijd kan je doorspoelen. En gaat er toch iets mis, dan is dat geen probleem. ,,Er valt wel eens een machine om, en we komen met enige regelmaat in de sloot terecht. Daar kunnen we om lachen.”

Quote Lekker ouwehoeren vind ik gewoon het allerleuk­ste Thomas, Farming Simulator-speler Op de vraag waarom de vrienden Farming Simulator zo leuk vinden, is het antwoord dan ook eensgezind: de gezelligheid van het samen boeren. Of zoals Thomas dat treffend omschrijft: ,,Lekker ouwehoeren vind ik gewoon het allerleukste.”

‘Vooral mannen spelen Farming Simulator’

Het valt op dat de meeste Farming Simulator-spelers, en daarmee ook de kijkers van Eemhuus & Co, mannen zijn. De dertienjarige dochter van Jelle is daarmee een uitzondering. Zij speelt het spel inmiddels al zo’n drie jaar.

,,Ze vindt het zelf niet bijzonder”, zegt Jelle. ,,Maar ze reed dan ook al op een echte trekker toen ze elf jaar was. Als ze met meerdere tegelijk speelt, dan zijn dat wel altijd jongens. Ze kent geen meiden die het ook spelen.”

‘In de Randstad is dit denk ik niet zo’n succes’

Het is duidelijk dat de vrienden niet onbekend zijn met het boerenbedrijf. Zo hadden de ouders van Peter een boerderij en deed Gert aan tractorpulling. Daarnaast werkt Thomas net als Peter in de landbouwmechanisatie.

Een vergelijkbare achtergrond zien ze ook terug bij hun kijkers. Hoewel zij lang niet allemaal afkomstig zijn van de boerderij, hebben ze vaak wel een band met het buitenleven. Ook zijn veel van hen bijvoorbeeld fan van bepaalde merken die in het spel voorkomen, zoals tractorfabrikant John Deere.

Peter denkt dan ook dat Farming Simulator met name populair is op het platteland: ,,Als je in de Randstad op zoek gaat naar iemand die Farming Simulator speelt, dan denk ik niet dat je veel succes hebt.”

Farming in de polder

Dat Farming Simulator hier populair is, blijkt ook uit de vele Nederlandse mods (modificaties). Dit zijn door spelers gemaakte uitbreidingen die bijvoorbeeld extra vrachtwagens of nieuwe gebieden aan het spel toevoegen. De mods van Richard (29) en zijn broer Bart zijn al meer dan 8,6 miljoen keer gedownload.

Richard vertelt dat sommigen zich speciaal toeleggen op het creëren van Nederlandse boerderijen of het toevoegen van Nederlandse machines. Een bekend voorbeeld is de Dutch Colony, waarin een gebied tussen Groningen en Drenthe is nagemaakt. Je bouwt je boerderij dus echt in een Nederlandse omgeving.

Richard is inmiddels ook zelf bezig aan een Nederlands gamegebied. Hij gebruikt daarbij hoogtekaarten en een satellietfoto van Dronten. Het technische werk is behoorlijk ingewikkeld, maar Richard kijkt al uit naar het resultaat.

,,Er is niks leukers dan met een grote trekker door een zelfgemaakt Nederlands landschap te rijden en lekker te gaan oogsten op het veld.”

