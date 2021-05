Bloedrode dag op cryptomarkt: bitcoinprijs daalt tientallen procenten

De prijs van bitcoin stagneerde de laatste maanden en begaf zich lang tussen de 40.000 en 50.000 euro, na het hoogtepunt van zo’n 53.000 euro. Sinds vorige week lijkt de trend definitief omgeslagen te zijn en is de daling ingezet. Bitcoin was sinds de zomer van 2020 juist bezig aan een sterke opmars.

China

Een reden voor deze spectaculaire koersdaling is moeilijk aan te wijzen. De Chinese centrale bank herhaalde weliswaar dat cryptomunten niet kunnen worden gebruikt om mee te betalen. Ook heeft de Chinese overheid financiële bedrijven en betalingsondernemingen verboden diensten te verlenen die te maken hebben met de transactie van digitale valuta. Maar de Chinese overheid greep in 2013 en 2017 op soortgelijke wijze in. Dat had toen weinig effect, want bitcoin en andere cryptovaluta zijn nog steeds razend populair in China.