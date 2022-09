Blijft webbrowser Chrome steeds hangen? Zo maak je hem weer razendsnel

Chrome is verreweg de meest gebruikte browser ter wereld, met zo’n 2,6 miljard wereldwijde gebruikers. Dat is grofwerk 65,5 procent van alle surfende computergebruikers.

Chrome vraagt best wel wat van je computergeheugen, waardoor de browser wel eens traag kan aanvoelen. Daar zijn gelukkig meerdere oplossingen voor.

Zorg dat je de laatste versie van Chrome hebt draaien

Door in op de drie puntjes rechts bovenin te klikken, en vervolgens op ‘Help’ – en dan ‘Over Google Chrome’ te klikken, controleer je of je de laatste versie hebt draaien. Zo niet, meteen even doen. Je kunt meteen instellen dat Chrome dit voortaan automatisch doet.

Wis je browsergegevens

Hoe meer websites je bezoekt, hoe meer gegevens je verzamelt in Chrome en dat zorgt onherroepelijk voor vertraging. Klik daarom bij de instellingen op ‘Browsegegevens wissen’ en dan ‘Alles’. Je mag zelf bepalen om welke onderdelen dit gaat.

Je kunt dit braaf iedere dag of iedere week handmatig doen maar het is handig om dit klusje te automatiseren. Klik op ‘Opties’, ga naar ‘Instellingen’ en dan naar ‘Je Google-account beheren’. Vervolgens klik je op ‘Je gegevens + privacy beheren’ en scrol je naar beneden naar ‘Web- en app-activiteit’. Hier kun je verschillende onderdelen instellen of zelfs helemaal uitschakelen om een snellere Chrome-beleving te realiseren.

Verwijder apps en extensies die je niet of nauwelijks gebruikt

Chrome-apps zoals Google Docs en Drive kunnen handig zijn, maar wellicht heb je apps die je amper gebruikt. En die slurpen dan op de achtergrond ook je geheugen op.

Door chrome://apps/ in de browser in te voeren, zie je in een oogopslag welke apps je hebt draaien en welke er weg kunnen. Simpelweg met de rechtermuisknop op de app in kwestie klikken en ‘Verwijderen uit Chrome’ selecteren. Iets vergelijkbaars geldt voor extensies. Ga naar ‘Opties’, ‘Instellingen’ en ga naar beneden voor ‘Extensies’. Of voer chrome://extensions/ in. Zet apps uit die je niet gebruikt en verwijder ze.

Maak tabbladen inactief

Soms heb je, zonder dat je het doorhebt, tientallen tabbladen openstaan. Ook dat kan voor vertraging zorgen. Een browserextensie zoals OneTab of Session Buddy zet tabbladen die je een tijdje niet gebruikt in een soort tijdelijke winterslaap, maar houdt ze wel open voor wanneer je ze nodig hebt. Dit bespaart weer geheugen op het moment dat de tabbladen inactief zijn.

Nog handiger is het natuurlijk om tabbladen die je al uren niet gebruikt op te slaan als bladwijzer en ze daarna weg te klikken.

Pagina’s sneller inladen

Als je chrome://settings/cookies in de browser invoert kom je in het submenu van ‘Cookies en andere sitegegevens’ wat onder ‘Privacy en beveiliging’ valt. Daar scrol je naar beneden en zorg je dat ‘Pagina’s vooraf laden voor sneller browsen en zoeken’ aangevinkt staat (het blauwe schuifje is zichtbaar). Deze functie anticipeert op jouw gedrag en zoekopdracht.

