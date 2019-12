Black Friday-gekte, mythes over je smartphone en meer: deze techberichten lazen we het meest

Nog maar heel even en dan zit 2019 er op. Een mooi moment om even terug te blikken op de best gelezen Tech-artikelen van het afgelopen jaar. Zo werd er een Nederlander miljonair met Fortnite, kochten we massaal nieuwe spullen op Black Friday en namen we bij AD Tech de mythes over smartphone-batterijen onder de loep.

Je bent op de luchthaven en hebt nauwelijks nog batterij over? Dan is het erg verleidelijk om je smartphone wat extra voeding te geven met een USB-lader in de buurt. Toch is het niet slim, schreef zakentijdschrift Forbes in mei. Voor cybercriminelen is het een koud kunstje om via een USB-poort je smartphone met allerlei ellende te bestoken. ,,Een openbare USB-poort gebruiken is zoals een tandenborstel vinden aan de kant van de weg en die in je mond steken.”

Filmdistributeur Dutch Filmworks stapte in november naar de rechter. Reden: honderden Ziggo-gebruikers hadden de film The Hitman’s Bodyguard illegaal van het internet geplukt. Met een rechtszaak wilde Dutch Filmworks de provider dwingen om de gegevens van de internetpiraten te delen. De filmdistributeur verloor de rechtszaak.

Ook dit jaar stond Black Friday weer garant voor nieuwe verkooprecords in Nederland. De overgewaaide koopjesdag lijkt nu ook in Nederland echt traditie te worden. AD Tech zette ook dit jaar weer de beste (en eerlijkste) deals op een rijtje.

Een test van The Washington Post wijst in augustus uit dat iPhones massale hoeveelheden informatie vergaren, zelfs als de telefoon niet actief wordt gebruikt. Op de onderzochte toestellen werden maar liefst 5400 ‘trackers’ gevonden die stilzwijgend data verzamelen en doorsturen aan marketingfirma’s, onderzoeksbureaus en andere bedrijven.

In zowel België als de Verenigde Staten ging het in november mis met een smartwatch van Fitbit. Twee gebruikers kregen last van huidirritatie of zelfs brandwonden. Gelukkig leek het te gaan om incidenten.

David Jong (21) uit Andijk werd in juli in één klap miljonair. Nee, hij won geen loterij en erfde ook geen groot bedrag. Jong werd tweede op het allereerste wereldkampioenschap Fortnite in New York. Met die prestatie nam hij ruim een miljoen euro mee naar huis.

De game- en YouTubewereld reageert in de zomer van 2019 geschokt op de dood van Desmond Amofah, alias Etika. In een video genaamd ‘het spijt me’ liet de YouTuber weten dat hij niet langer wist hoe hij met sociale media moest omgaan. Een aantal dagen na de video werd het lichaam van de 29-jarige Etika gevonden. Hij had zichzelf om het leven gebracht.

Is het beter om de batterij van je smartphone helemaal leeg te laten lopen? Of is snel laden schadelijk? In augustus namen we de meest voorkomende mythes over batterijen in je smartphone onder de loep.