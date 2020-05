Bitcoinfans vieren vanavond wereldwijd een feestje, dit is waarom

De bitcoinwereld is er al weken van in rep en roer, maar in de nacht van maandag op dinsdag gaat het dan eindelijk plaatsvinden: de derde halvering (halving in het Engels) van bitcoin, de belangrijkste en oudste vorm van cryptogeld. Maar wat is zo’n halvering en wat maakt het zo bijzonder?

Nee, de prijs van bitcoin gaat niet door de helft en het aantal munten dat gebruikers bezitten zal ook niet in tweeën worden gehakt. Om de halvering van bitcoin te begrijpen is het eerst belangrijk om eerst te kijken naar de totale hoeveelheid munten die ooit in omloop zullen komen. Bij de lancering van bitcoin is afgesproken dat er ‘slechts’ 21 miljoen munten kunnen bestaan. Bitcoingebruikers kunnen dus niet – zoals centrale banken dat wel kunnen – ‘extra’ munten of geld bijdrukken. Op deze manier probeert de illustere bedenker Satoshi Nakamoto bitcoin tegen inflatie te beschermen en is de munt de afgelopen jaren steeds schaarser geworden.

Sinds 2009 zijn er gemiddeld elke 10 minuten in blokken nieuwe bitcoin uitgegeven aan zogeheten ‘miners’, gebruikers die hun computerkracht inzetten voor goedkeuren van transacties en het beveiligen van het bitcoinnetwerk. Zie deze beloning als een subsidie om het netwerk draaiende te houden.

Wat is bitcoin?

Bitcoin werd op 3 januari 2009 gelanceerd door de nog altijd anonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto. Nakamoto creëerde een decentraal en open-source betalingsprotocol. Gebruikers kunnen transacties aangaan met elkaar, zonder dat daar een derde partij tussen kan komen. Deze transacties worden beveiligd met cryptografie en opgeslagen in een blockchain, een speciaal soort database. De transacties worden verwerkt en beveiligd door miners. Deze gebruikers zetten hun computerkracht in voor het netwerk. In ruil daarvoor krijgen zij transactiekosten en nieuwe hoeveelheden bitcoin. In totaal zullen er 21 miljoen bitcoin gecreëerd worden, een gegeven dat de digitale munt tot een schaars goed maakt.

In de eerste jaren was bitcoin vooral speelgoed voor computernerds en cryptografiefreaks. Eén bitcoin had in die periode nauwelijks waarde en de miners op het netwerk kregen ongeveer iedere 10 minuten een bedrag van 50 bitcoin uitgekeerd. Om het in perspectief te zetten: dat zou nu zo’n 400.000 euro waard zijn.

Op 28 november 2012 veranderde dat: de eerste halvering vond plaats. De halvering is onderdeel van de broncode van bitcoin en vindt grofweg iedere vier jaar plaats. Op deze manier wordt bitcoin langzaam maar zeker een steeds schaarser goed, een bewust doel van Satoshi Nakamoto. Het aantal nieuwe munten dat elke tien minuten gecreëerd werd ging tijdens die eerste halvering van 50 naar 25. Bijna vier jaar later, op 9 juli 2016, vond de tweede halvering plaats en kregen de miners vanaf dat moment slechts 12,5 bitcoin.

Terugkijkend was er weinig reden voor medelijden met de miners, want de prijs van één bitcoin had ondertussen ook een vlucht genomen. Een jaar na de eerste halvering in 2012 doorbrak de munt de magische grens van 1000 dollar, eind 2017 was één munt zelfs even 20.000 dollar waard. De voorgaande halveringen lijken dus een positief effect te hebben op de prijs per bitcoin. Of dat de aankomende periode weer het geval zal zijn, is vooral voer voor waarzeggers en speculanten.

Reden voor een feestje

Quote Eigenlijk gebeurt er op het moment suprême helemaal niets, maar toch willen we er met z’n allen bij zijn. We maken er een feestje van Boris van de Ven, bitcoinjournalist Inmiddels staat de derde halvering voor de deur en dat is voor veel bitcoiners reden voor een feestje. Waar er in 2016 nog op veel plekken ‘traditionele’ feesten werden georganiseerd met hapjes, drankjes en een dj is dat deze halvering helemaal anders. Het coronavirus gooit roet in het eten. Toch mag dat de pret niet drukken, vindt ook bitcoinjournalist Boris van de Ven. Hij organiseert met zijn podcast De Bitcoin Show een livestream om de halvering te vieren. „Eigenlijk gebeurt er op het moment suprême helemaal niets, maar toch willen we er met z’n allen bij zijn. We maken er een feestje van.”



Van de Ven verwijst naar het delven van blok 630.000. Vanaf dat blok is de subsidie voor de miners opnieuw gehalveerd: van 12,5 naar 6,25. „Voor de bitcoingemeenschap is dit het startschot voor weer een nieuw tijdperk”, vertelt hij. „De experimentele fase is voorbij en inmiddels heeft bitcoin ook wat economische waarde gekregen. Nu begint het langzaam tijd te worden voor een volgende stap.”

Bitcoin wordt door enthousiaste investeerders vaak het digitale equivalent van goud genoemd, vooral vanwege zijn schaarste. Van de Ven durft nog een stapje verder te gaan. „Het is een beter goud, dat je zonder tussenkomst van derde partijen vrijwel gratis over de wereld kan bewegen. Zelf denk ik dat bitcoin in deze komende periode een serieus onderdeel gaat worden van de traditionele financiële markten. Veel mensen en bedrijven gaan weer kennismaken met bitcoin.”