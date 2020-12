Bitcoin zet opmars voort, stijgt voor het eerst tot boven 22.000 dollar

Twitter gaat ook haatzaaien op ras en etniciteit aanpakken

3 december Twitter verbiedt vanaf woensdag ook haatzaaien in de vorm van ‘taal die mensen dehumaniseert op basis van ras, etniciteit en nationaliteit’, heeft het bedrijf bekendgemaakt in een verklaring. Vorig jaar verbood het microblogplatform al haatzaaien op basis van religie of sociale klasse, waar in maart nog leeftijd, handicap en ziekte aan werden toegevoegd.