Bitcoin heeft weer een grens geslecht

Begin dit jaar was de cryptomunt zo’n 8000 dollar waard, wat tijdens de eerste coronagolf halveerde tot onder de 4000 dollar. Daarna steeg de prijs, vooral in de herfst ging het hard. Sinds medio oktober is de waarde meer dan verdubbeld.

Eind november brak de bitcoin met 19.700 dollar al door de vorige hoogste stand, die in december 2017 werd neergezet. Inmiddels is de cryptomunt 25.000 dollar waard. Daarmee is bitcoin dit jaar al meer dan 200 procent gestegen in prijs.

Populariteit

Bitcoin wint aan populariteit doordat grote bedrijven er meer interesse in tonen. Zo kocht softwarebedrijf Microstrategy in totaal zo’n 70.000 bitcoin en lijken andere instanties - voornamelijk beleggingsfondsen - dat voorbeeld te volgen. Ook maakte Paypal het recent mogelijk om bitcoin via de eigen website aan te schaffen, al laat het bedrijf gebruikers vervolgens niet toe om de munten in eigen beheer te bewaren.

Daarnaast is er door steunmaatregelen vanuit overheden en centrale banken zoveel geld voorhanden, dat er ook steeds meer geld in risicovollere investeringen wordt gestoken. Bitcoin wordt, net als goud, gezien als een goede investering omdat de digitale munt minder vatbaar is voor inflatie.



Sommige kenners denken dat één bitcoin op den duur honderdduizenden dollars waard zou kunnen worden. De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard.

Goud is van de 21e eeuw

De familie Taihuttu verkocht vier jaar geleden hun hele hebben en houwen en investeerde alles in bitcoins. Het gezin zwerft al vier jaar over de wereld en vaart wel bij de enorme koerswinst, met het uur worden ze rijker.

Alle 18.400.000 bitcoins die er op dit moment zijn vertegenwoordigen een waarde van 420 miljard dollar. ,,Die grote beleggers begrijpen dat dit het goud is van de 21e eeuw", aldus Didi Taihuttu.

