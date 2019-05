Bitcoin blijft stijgen, nu 8000 dollar waard

Whatsapp dicht spyware-lek in beveili­ging

11:09 Whatsapp heeft een lek in de de beveiliging gedicht. Via dit lek, dat begin mei ontdekt werd, was het mogelijk om via de belfunctie van Whatsapp spionagesoftware op Anrdoid en Apple-telefoons te installeren. Via een beloproep in de app kon de software worden geïnstalleerd, ook als de ontvanger niet opnam.