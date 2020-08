Beroemd Netflix-geluidje had bijna geklonken als mekkerende geit

Microsoft keerde afgelopen jaar 11,6 miljoen euro aan bugopspo­ring-beloningen uit

12:04 Microsoft heeft in het afgelopen jaar 11,6 miljoen euro aan ‘bugbountybeloningen’ uitgekeerd. Dat is meer dan drie keer zoveel als in het jaar ervoor. De groei in beloningen is mede te danken aan nieuwe programma’s, een onderzoeksbeurs en de coronapandemie.