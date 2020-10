Ben je de naam van een liedje vergeten? Dan weet Google raad

Een app zoals Shazam vertelt je de naam van een artiest of de titel van het liedje dat je beluistert. Maar wat doe je als je met een hardnekkig deuntje in je hoofd zit en je kan het niet thuisbrengen? Wie een iOS-apparaat gebruikt, opent simpelweg de nieuwe app van Google. Vervolgens tik je het microfoontje aan, vraag je aan Google ‘welk liedje dit is’, en zing je het deuntje dat in jouw hoofd zit. Met een beetje geluk vindt Google onmiddellijk de artiest, de titel en zelfs de lyrics van het nummer.



Hoe het precies werkt? Google heeft duizenden nummers geanalyseerd. Dankzij kunstmatige intelligentie en algoritmes is de zoekmachine nu ook in staat om mogelijke overeenkomsten tussen gezongen melodietjes en liedjes te vinden. Al moeten we eerlijk toegeven: bij het ene liedje werkt de techniek beter dan bij het andere.



De zoekmachine komt met de nieuwe toepassing omdat er zo’n 100 miljoen keer per maand via Google naar vergeten muziek wordt gezocht.