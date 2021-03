Belastingdienst beperkt online-aangifte vanwege ‘ernstige’ storing

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De Belastingdienst onderzoekt dat nog. Dinsdag gaf een woordvoerder aan dat er geen sprake was van overbelasting door drukte of een doelgerichte poging om met veel inlogpogingen de site offline te halen, een zogeheten ddos-aanval.

Dinsdagavond en afgelopen nacht zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de IT-infrastructuur om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. ,,We zijn op de goede weg voor het oplossen van het probleem. Momenteel wordt nauwlettend bekeken of dat ook echt zo is’, luidt het.

Beperking

In de tussentijd wordt het maximum aantal gebruikers beperkt ‘om het ict-landschap stabiel te houden’, aldus de woordvoerder. ,,Dit stabiel houden doen we om mensen succesvol aangifte te kunnen laten doen als ze ingelogd zijn. Het maximum aantal gebruikers wordt vandaag, als de infrastructuur stabiel blijft, geleidelijk verhoogd.’’

Door dat maximum aantal gebruikers lukt het soms niet om in te loggen op Mijn Belastingdienst. Bezoekers van de site krijgen de volgende boodschap te zien: Het is op dit moment erg druk op Mijn Belastingdienst. Lukt het niet om in te loggen, doe dan op een later moment belastingaangifte. Of kijk of u aangifte met de app Aangifte 2020 kunt doen.’