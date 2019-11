Banken waarschuwen voor WhatsApp-oplichters

De schade door fraude in het betalingsverkeer als gevolg van phishing en bankpasfraude is in de eerste helft van het jaar met ongeveer een derde toegenomen.

Banken doen de laatste tijd opvallend veel meldingen over klanten die te maken hebben met phishing via mobiele berichtendiensten als SMS, WhatsApp en Messenger. De meldingen over phishing zijn de afgelopen twee maanden bijna verdubbeld.



De poging tot fraude begint vaak op een handelsplatform, zoals Marktplaats of Speurders. Vervolgens proberen criminelen via WhatsApp of andere berichtendiensten hun slachtoffers met een smoes naar een malafide website te sturen. De webpagina lijkt vaak sterk op die van een bank of bekende betaaldienst. Zodra het slachtoffer zijn of haar (geheime) inloggegevens invult, vallen deze in handen van criminelen.

Bankpasfraude

Ook proberen criminelen met grote hoeveelheden SMS-berichten in het bezit van bankpassen te komen. Zo worden slachtoffers door hun ‘bank’ geïnformeerd om de bankpas op te sturen naar een recyclebedrijf, omdat deze zogenaamd aan vervanging toe is. Als de eigenaar vervolgens zijn pincode intypt op een valse website kunnen criminelen in de bankrekening van het slachtoffer.

Schade geleden door phishing of bankpasfraude wordt doorgaans door banken vergoed. Volgens de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bedroeg de schade als gevolg van phishing naar beveiligingscodes in de eerste zes maanden van 2019 totaal zo’n 3,1 miljoen euro. In de voorgaande zes maanden was dat nog 2,4 miljoen euro. De bankpasfraude via SMS-berichten kostte banken zo’n 2,6 miljoen euro in de eerste helft van 2019. Zes maanden eerder was dat nog 2 miljoen euro.