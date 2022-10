Bang dat iemand je documenten stiekem leest? Zo zet je een wachtwoord op Office-bestanden

Werk je in Word aan een onthullende biografie? Houd je een gedetailleerd huishoudboekje bij in Excel? Of ben je de perfecte pitch aan het maken in PowerPoint? Aan wat voor project je ook werkt, soms wil je je bestanden gewoon niet met anderen delen. Gelukkig kun je je Office-bestanden beveiligen met een wachtwoord. Dat betekent concreet dat iemand die het bestand wil openen eerst het wachtwoord moet invullen voordat hij of zij toegang krijgt.

Een wachtwoord toevoegen

Gelukkig heb je geen extra programma’s nodig om je Word-documenten, Excel-werkbladen en powerpointpresentaties te beveiligen met een wachtwoord. Wat heet: je kunt je Office-bestanden in slechts een paar klikken tijd afschermen voor ongewenste kijkers. De manier waarop je dat doet, is (vrijwel) hetzelfde voor alle Office-programma’s. Wel verschilt de werkwijze per besturingssysteem.

Windows

Open het bestand dat je wil beveiligen. Klik linksboven op ‘Bestand’ en klik daarna op ‘Info’. Klik vervolgens op ‘Document beveiligen’ en tot slot op ‘Met wachtwoord versleutelen’. Je wordt hierna gevraagd om een wachtwoord te typen. Tik je wachtwoord in en klik op ‘OK’. Bevestig je wachtwoord daarna door deze opnieuw te typen en weer op ‘OK’ te klikken. Sla het bestand tot slot op.

Office for Mac

Open het bestand dat je wil beveiligen. Klik rechtsboven op ‘Controleren’ en kies daarna voor de beveiligingsoptie behorende bij het Office-programma in kwestie, zoals ‘Document beveiligen’ in Word en ‘Blad beveiligen’ in Excel. Vervolgens kies je of er een wachtwoord nodig is om het document te openen of enkel te wijzigen – daarover straks meer. Vul je wachtwoord in bij de gewenste velden en klik op ‘Ok’. Sla het bestand tot slot op.

Bovenstaande instructies werken voor alle nieuwere versies van Office. Om specifiek te zijn: vanaf de 2010- en 2011-versies.

Je wachtwoord kiezen en onthouden

Het is belangrijk om het gekozen wachtwoord goed te onthouden. Ben je ‘m vergeten? In dat geval kun je het bestand niet meer openen. Zelfs Microsoft kan je niet helpen met het herstellen van een vergeten wachtwoord.

De bescherming die een wachtwoord biedt, is zo goed als het wachtwoord zelf. Is dat makkelijk te raden? In dat geval kunnen nieuwsgierige huisgenoten of potentiële hackers alsnog gemakkelijk bij je bestanden komen.

Alleen lezen

Wil je collega’s powerpointpresentatie laten zien, maar tegelijkertijd voorkomen dat ze in je zorgvuldig opgemaakte sheets rommelen? Maak het bestand dan ‘Alleen lezen’ en beveilig die optie met een wachtwoord. Op die manier kunnen mensen zonder het wachtwoord het bestand wel openen, maar niet aanpassen.

Windows

Om ‘Alleen lezen’ met wachtwoordbeveiliging in te schakelen, ga je naar het tabblad ‘Controleren’. Vervolgens zie je rechtsboven ‘Bewerking beperken’. Selecteer bij ‘Bewerkingsbeperkingen’ de optie ‘Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document’ en selecteer ‘Geen wijzigingen (alleen-lezen)’ in de keuzelijst. Klik vervolgens op ‘Ja, afdwingen van beveiliging starten’. Typ in het vak dat verschijnt een wachtwoord en bevestig het gekozen wachtwoord.

Office for Mac

Op je Apple-apparaat volg je de eerder gegeven instructies voor het toevoegen van een wachtwoord, waarbij je voor de optie kiest om alleen het wijzigen van een bestand met een wachtwoord te beveiligen.

Je wachtwoord wijzigen en verwijderen

Wil je een wachtwoord aanpassen? Hiervoor volg je de eerder gegeven stappenplannen en vul je wanneer je gevraagd wordt om een wachtwoord te kiezen je nieuwe wachtwoord in. Klik daarna op ‘Ok’ en sla het bestand op.

Wil je het wachtwoord verwijderen? Ook dan volg je de eerder genoemde stappen. Het veld waarin je gevraagd wordt om een wachtwoord te kiezen, laat je echter leeg. Klik daarna op ‘Ok’

