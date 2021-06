Badges en voordeeltjes voor gevaccineerde Britse gebruikers van datingapps

In Engeland en Schotland kunnen mensen boven de 18 jaar vanaf deze week een vaccin halen. In Noord-Ierland en Wales kwam iedereen boven de 18 al in aanmerking.

‘Hot vax summer’

In mei werd in de Verenigde Staten een vergelijkbare samenwerking geïnitieerd tussen de Amerikaanse overheid en datingapps. In de Verenigde Staten maakt men zich op voor een hete zomer en wordt er door de lokale media al gesproken over de ‘hot vax summer.’ Weekblad New York Post kopte dat er een ‘sletterige zomer’ in aantocht is voor alleenstaande gevaccineerde New Yorkers.