Baby Shark nieuwe best bekeken video op YouTube

Vanochtend ging Baby Shark van productiemaatschappij Pinkfong de hit van Luis Fonsi en Daddy Yankee voorbij. Het originele nummer van Pinkfong is in het Zuid-Koreaans, maar gebaseerd op Amerikaanse liedjes. De populaire versie is in het Engels gezongen. Het nummer begon als een kindersensatie, maar is nu ook bekend en populair onder volwassenen.

Tijdens de coronacrisis is er een nieuwe variant van het nummer gekomen met de titel Wash Your Hands. Daarin wordt kinderen geleerd om hun handen goed te wassen tijdens de coronacrisis. Voor Despacito waren de nummers Shape Of You van Ed Sheeran en See You Again van Wiz Khalifa en Charlie Puth de populairste YouTubevideo's.