Astronauten van eerste commerciële ruimtevlucht veilig geland in Golf van Mexico

De twee Amerikanen landden volgens planning rond 20.48 uur Nederlandse tijd in de Golf van Mexico, voor de kust van Pensacola in Florida. Op beelden die SpaceX - het ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk - live toonde, was te zien hoe de capsule aan vier grote remparachutes richting de zee zweefde en daarna met een klap het water raakte. Piloot Hurley kon nog net ,,het is echt een eer en privilege” zeggen toen de radioverbinding slecht werd en uitviel. Een reddingsbootje was al onderweg. Later werd de capsule aan boord van een groter schip getakeld.



Het is voor het eerst sinds 1975 dat een Amerikaanse capsule landt op zee, een zogenoemde ‘splashdown’. Toen gebeurde dat in de Apollo-Sojoez-missie.