‘Arcane is een Netflix-serie voor iedereen, niet alleen de League of Legends-fan’

InterviewDe nieuwe Netflix-serie Arcane is vandaag officieel uitgebracht. Arcane is gebaseerd op een van de grootste games ter wereld, League of Legends , en biedt fans de kans om meer te weten te komen over de voor hun zo bekende helden uit het spel. Als we co-creators Christian Linke en Alex Yee echter moeten geloven is de serie ook voor de niet gamende kijker een interessant schouwspel.

Arcane vertelt het verhaal van de zusjes Jinx en Vi, twee speelbare personages uit League of Legends (LoL). Spelers van de game zullen weten dat er strijd is tussen de twee zusjes, maar tot nu toe was nooit helemaal duidelijk waarom. De serie zet een stap terug in de tijd en geeft duiding aan deze zusterstrijd, waarbij de kijker wordt meegenomen in een meeslepend verhaal over goed en kwaad, rijk en arm en de daarbij behorende dilemma’s.

,,Het was voor ons altijd duidelijk dat de wereld van League of Legends veel groter en complexer is dan spelers in het spel kunnen zien”, vertelt Christian Linke. Een wereld waar hij, samen met co-creator Alex Yee, het publiek in wil meenemen in de nieuwe Netflix-serie Arcane. Het project komt voort uit de passie van de twee voor het verhaal achter de bekende helden uit het spel, zo vertelt de Amerikaan. ,,We hopen met Arcane de diepere, menselijke kant van de personages tentoon te kunnen stellen en uit te leggen waarom ze zijn wie ze zijn.”

Tekst gaat verder onder de video.

De personages leren kennen

Ondanks dat de serie gebaseerd is op de wereld van het populaire online spel zijn de twee er van overtuigd dat Arcane ook interessant is voor mensen die niet bekend zijn met LoL. ,,We maken aan het begin van het verhaal een sprong terug in de tijd, waardoor iedereen de kans krijgt om de personages te leren kennen”, vertelt Yee. ,,Daarnaast ligt de nadruk op het vertellen van een verhaal, in plaats van het aaneenrijgen van actiescènes met herkenbare vaardigheden”, gaat Linke verder. ,,Iedereen die het spel speelt weet inmiddels wel wat Jinx en Vi kunnen in een gevecht, maar nu laten we ook zien hoe ze aan die wapens komen of waarom ze überhaupt vechten.”

Quote We maken aan het begin van het verhaal een sprong terug in de tijd, waardoor iedereen de kans krijgt om de personages te leren kennen Alex Yee, Riot Games

,,Dat gezegd hebbende denk ik dat er voor de fans toch meer dan voldoende mogelijkheden zijn om iconische dingen uit het spel terug te zien in de serie”, neemt Yee weer over. ,,Er zitten namelijk een hoop ‘easter eggs’ verstopt in de afleveringen, maar soms moet je goed zoeken om ze te vinden. We hebben namelijk geprobeerd om deze zo in de show te verwerken dat ze voor nieuwe kijkers niet afleiden van het verhaal.”

Tekst gaat verder onder de prijsvergelijker.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitdagingen

Dat Arcane gebaseerd is op de al bestaande League of Legends-wereld, en er dus een hoop informatie voorhanden was om mee te werken, maakte het overigens niet per se makkelijker voor de producenten. Zo vertellen de twee dat er een hoop tijd is gaan zitten in het vertalen van de bestaande ‘lore’ naar een werkbaar script. ,,De verhalen van de personages zijn oorspronkelijk natuurlijk niet ontwikkeld voor een serie”, begint Linke. ,,We zijn begonnen met kijken naar wat van ieder personage nou echt de belangrijkste kenmerken zijn. Vervolgens hebben we geprobeerd die kenmerken, die vaak vanuit een gamedesign-oogpunt gecreëerd zijn, zo vrij mogelijk te interpreteren zonder de essentie te verliezen. Zodat we er in de serie uiteindelijk een diepere betekenis aan konden geven.”

Een tweede obstakel was de keuze voor het lijdend voorwerp van de show. ,,Er zijn namelijk zoveel personages dat het simpelweg niet mogelijk is om een verhaal te maken waar ze allemaal in voor komen”, aldus Yee. ,,Dus zijn we gaan kijken hoe we een sterk, maar kloppend, verhaal konden schrijven, waar toch zoveel mogelijk bekende gezichten in voorkomen. Vooral het samenweven van de verschillende personages en bedenken hoe zij met elkaar zouden interacteren, was een van de grootste uitdagingen in het vertalen van de bestaande verhalen naar een serie-waardig script.”

Quote Er zijn namelijk zoveel personages dat het simpelweg niet mogelijk is om een verhaal te maken waar ze allemaal in voor komen Alex Yee, Riot Games

Het eerste seizoen van velen

De eerste drie afleveringen van Arcane zijn vanaf vandaag op Netflix te streamen. Volgende week komen nummers vier tot en met zes online en het laatste gedeelte van het eerste seizoen is vanaf 20 november te zien. Gevraagd naar een eventueel vervolg houdt Linke zich enigszins op de oppervlakte: ,,Voor nu ligt de nadruk op dit project. Voordat we bepalen of er een vervolg komt zijn we eerst benieuwd of dit aanslaat en wat de mensen vinden van onze vertelwijze, maar de droom is vanzelfsprekend dat dit het eerste seizoen van velen is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.