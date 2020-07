Apple wil in 2030 volledig CO2-neutraal zijn

Review LG GX: Deze superdunne televisie is maar 2 centimeter dik

21 juli Als je een strak interieur hebt en daar een even strakke tv bij zoekt, is een dun scherm een must. Wij bekeken de gloednieuwe LG GX, een oledtelevisie die slechts 2 centimeter (!) dik is en makkelijk aan de muur bevestigd kan worden. Is het verder een goede televisie? We zochten het uit.