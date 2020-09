‘Apple vraagt leveranciers 75 miljoen exemplaren van iPhone 12 te maken’

Vergeet Fortnite, Fall Guys is de nieuwe hit: waarom de game zo populair is

7:33 Het is misschien wel de populairste game op dit moment, Fall Guys: Ultimate Knockout. Het spel is wereldwijd de meeste gedownloade PlayStation Plus-game ooit en al zeven miljoen keer verkocht op Steam. Sommige mensen noemen het zelfs al de nieuwe Fortnite. Maar wat voor spel is het eigenlijk en wat maakt het zo ontzettend populair?